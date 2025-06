Projeto de infraestrutura deve melhorar vida de 3 mil pessoas em Guia Lopes

A cidade de Guia Lopes da Laguna apresentou um projeto na melhoria da infraestrutura, principalmente nas questões de asfaltamento e drenagem para o bairro São Miguel, onde as ações beneficiarão cerca de 3 mil pessoas.

O projeto foi colocado na mesa do Governo do Estado, que detém o programa MS Ativo. Essa proposta deve trazer mais conforto e dar condições para geração de emprego e renda para a região.

“Vocês estão corretos em estipular para Guia Lopes projetos, e demandar aquilo que é necessário para o desenvolvimento, na saúde, no esporte, em todas as áreas. E este é o começo. O Bairro São Miguel é onde tem a maior população e dessa forma a gente vai ajudar a estruturar uma obra importante para a região”, disse o governador Eduardo Riedel.

O programa MS Ativo prevê investimentos e ações específicas, com foco na infraestrutura nos 79 municípios, além de projetos voltados as áreas de saúde, educação e assistência social.

Com isso, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também