Promotor investiga possível evolução patrimonial indevida do prefeito de Paranaíba

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000506-7 para apurar eventual evolução patrimonial indevida do prefeito de Paranaíba, Maycol Henrique Queiroz Andrade.

A investigação é conduzida pelo promotor Ronaldo Vieira Francisco, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público do município. O procedimento tramita sob sigilo, e, por esse motivo, o teor dos documentos e detalhes da apuração não foram divulgados pelo órgão ministerial. O caso segue em andamento.

Como informação pública disponível, o JD1 verificou no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral, que o prefeito declarou bens no valor total de R$ 289.064,05 nas eleições de 2024. Entre os bens declarados estão uma casa avaliada em R$ 254.064,05 e um caminhão no valor de R$ 35.000,00.

Outro Lado - A reportagem entrou em contato com o prefeito para obter posicionamento acerca da instauração da investigação, contudo, até o momento, não houve manifestação. O espaço permanece disponível para eventuais esclarecimentos.

