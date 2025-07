Promotora recomenda transparência total nos gastos com servidores em Miranda

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) expediu recomendação formal ao prefeito de Miranda para que adote medidas voltadas à correção de falhas no Portal da Transparência do município. O documento foi assinado pela promotora de Justiça Talita Zoccolaro Papa.

Entre os pontos apontados, está o descumprimento de normas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), na Lei da Transparência (LC nº 131/2009) e na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), especialmente no que diz respeito à publicidade ativa de informações sobre a gestão fiscal e administrativa.

A promotora orienta que o município regularize a divulgação da remuneração dos servidores públicos, garantindo maior transparência sobre os gastos com pessoal. A recomendação inclui a publicação das seguintes informações: nome completo do servidor, cargo ou função exercida, valores discriminados da remuneração (vencimentos, gratificações, adicionais, verbas indenizatórias) e os respectivos descontos legais (previdenciários, tributários e outros).

Também foi recomendado que a Prefeitura adote medidas administrativas e técnicas para garantir a completude, precisão e atualização das informações lançadas no Portal da Transparência, a fim de evitar omissões ou inconsistências que dificultem o controle social e a fiscalização.

O documento ainda determina que a recomendação seja publicada em meio oficial e afixada em local visível na sede da Prefeitura e nas demais repartições públicas, para que seja de conhecimento dos agentes públicos e da população.

A medida foi motivada por apurações no Inquérito Civil nº 06.2024.00000827-1, que identificou possível violação aos princípios administrativos, especialmente o da publicidade, com divergência entre os valores divulgados no Portal da Transparência e os valores efetivamente pagos a servidores. Foi constatada a ausência do lançamento do chamado “evento 529”, que corresponde à gratificação pelo exercício de cargo em comissão.

Além disso, verificou-se a inexistência de informações detalhadas sobre a composição da remuneração dos servidores, sendo apresentados apenas os valores brutos, descontos totais e valores líquidos, sem individualização das verbas.

De acordo com o MPMS, a divulgação detalhada das remunerações é legalmente permitida e deve conter nome do servidor, cargo ou função, remuneração básica, vantagens, descontos e fontes pagadoras.

O prefeito tem prazo de 30 dias, a partir do recebimento, para informar ao Ministério Público se acolhe ou não a recomendação. A promotora advertiu que o descumprimento poderá resultar na adoção de medidas administrativas e judiciais, inclusive o ajuizamento de ação civil pública.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também