Promotoria investiga concessão de gratificações a diretores da rede municipal de Ladário

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou investigação para apurar supostas irregularidades no pagamento de adicionais e gratificações a diretores da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Ladário, durante o ano de 2024.

A apuração é conduzida pelo promotor de Justiça Luciano Bordignon Conte e tramita em sigilo na 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Corumbá. A unidade atua na área de Proteção do Patrimônio Público e Social, Defesa do Consumidor, Registros Públicos e Fundações.

O caso foi registrado sob o número do Inquérito Civil 06.2024.00001128-7. Devido ao sigilo do procedimento, não foram divulgadas informações detalhadas. O conteúdo resumido consta na edição nº 3.386 do Diário Oficial do MPMS. A investigação segue em andamento.

