Promotoria investiga falha no acolhimento institucional de idosos em Ivinhema

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Inquérito Civil para apurar a possível ausência de serviço de acolhimento a pessoas idosas com mobilidade reduzida na cidade e comarca de Ivinhema.

A investigação é conduzida pelo promotor de Justiça Allan Thiago Barbosa Arakaki, que apontou demora no cumprimento de decisões judiciais que determinam o acolhimento permanente de idosos em situação de vulnerabilidade, como medida de proteção.

O promotor determinou a notificação da Secretária Municipal de Assistência Social, que poderá apresentar informações por escrito, documentos e demais elementos que considerar relevantes.

Também foi expedida notificação ao asilo da cidade para que informe os motivos da recusa em acolher os idosos mencionados nas decisões judiciais e esclareça até qual grau de dependência física a entidade recebe, conforme previsto em seu estatuto. O prazo para resposta é de dez dias, e o asilo deverá encaminhar uma cópia do documento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também