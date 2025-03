O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga se a Prefeitura de Paranaíba tem adotado medidas para garantir a conservação das pontes de madeira na zona rural.

O inquérito civil nº 06.2025.00000280-4 foi instaurado para apurar as condições de trafegabilidade dessas estruturas e verificar se a administração municipal tem realizado as manutenções necessárias.

A investigação está sob a responsabilidade do promotor de Justiça Ronaldo Vieira Francisco e tramita na Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo de Paranaíba. O procedimento ocorre sob sigilo, impedindo a divulgação de documentos e outros detalhes do caso.

