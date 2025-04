Promotoria investiga servidora da Assistência Social em Pedro Gomes

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um Inquérito Civil para investigar possível recebimento indevido de diárias por uma servidora da Secretaria de Assistência Social do município de Pedro Gomes. O procedimento foi registrado sob o número 06.2025.00000323-6.

A investigação está sob responsabilidade do promotor de Justiça Marcos André Sant’Ana Cardoso e tramita de forma sigilosa na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Gomes.

A abertura do inquérito foi publicada no Diário Oficial do MPMS. Devido à natureza sigilosa do procedimento, não foram divulgados detalhes sobre os fatos investigados.

