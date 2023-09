Quatro pessoas ficam feridas em acidente com dois carros e carreta na BR-262

Um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio e uma carreta deixou pelo menos quatro pessoas feridas, entre elas uma criança, na noite deste domingo (24), na BR-262, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações, uma das hipóteses levantadas para a dinâmica do acidente é de que o motorista do Fiat Toro se assustou com a carreta no mesmo sentido da pista - para quem segue para Três Lagoas -, quando jogou para a esquerda, na contramão da rodovia, causando a colisão com um Toyota Hilux.

Com o impacto, um dos veículos ainda atingiu a lateral da carreta, danificando o para-lama e a grade protetora do chassi, segundo informou o site Rádio Caçula. O acidente só não foi mais grave devido ao acionamento dos air bag dos veículos.

A Hilux e a Fia Toro ficaram com as frentes completamentes destruídas.

O Corpo de Bombeiros, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram empenhados na ocorrência.

As vítimas foram socorridas sem ferimentos graves e encaminhadas para o Hospital Auxiliadora e o UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Deixe seu Comentário

Leia Também