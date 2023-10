Quatro pessoas são presas suspeitas de agredir mulher até a morte em Maracaju

Saiba Mais Polícia Mulher é espancada até a morte por 8 pessoas em conveniência de Maracaju

Pelo menos quatro pessoas foram presas, nesta terça-feira (10), durante o cumprimento de mandados de prisão em razão da investigação sobre a morte de Celine Almirão Almada Duarte, brutalmente espancada até a morte na madrugada de sábado (7), em Maracaju.

A Polícia Civil tomou conhecimento de alguns suspeitos e logo pediu a prisão preventiva dos investigados, tendo o pedido acatado pela 1° Vara Criminal da Comarca de Maracaju.

Durante o dia, policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) chegaram a duas mulheres e dois homens, tendo eles idades de 19, 20, 24 e 38 anos. As identificações não foram divulgadas.

Eles foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.

Relembre - Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima tinha uma rixa antiga com a vizinha da frente, identificada apenas como Jaqueline. Durante a madrugada de sábado, o casal decidiu ir até a conveniência, mas não esperavam encontrar com a vizinha no local.

Em determinado momento, Jaqueline teria chamado o filho de uma amiga para ir até o comércio. Um tempo depois, o rapaz chegou acompanhado de mais oito pessoas, sendo três mulheres que passaram a agredir Cilene.

Para não impedir a sessão de espancamento, o marido da vítima também foi agredido por um grupo de homens. Para a polícia, ele contou que viu a esposa caída ao solo e sendo agredida com chutes na cabeça. Vendo-a desacordada em seguida.

Quando as agressões pararam, o homem correu para colocar a esposa no carro. Tentando salvá-la, ele se deslocou até o Hospital Municipal de Maracaju, onde Cilene deu entrada já sem sinais vitais.

Apesar da confusão, a Polícia Militar do distrito foi informada sobre o caso apenas horas depois, quando atendida uma briga generalizada de 40 pessoas no mesmo estabelecimento comercial. Por conta disso, acabou não sendo possível acionar a Perícia Técnica para fazer a apuração sobre os fatos, já que o local não foi preservado e os autores não chegaram a ser encontrados.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, como morte a esclarecer e será investigado.

Saiba Mais Polícia Mulher é espancada até a morte por 8 pessoas em conveniência de Maracaju

Deixe seu Comentário

Leia Também