Quatro são presos pela morte de professor de educação física em Paranhos

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (30), três mandados de prisão no âmbito das investigações da morte do professor de educação física Igor Tavares dos Santos, assassinado a tiros na madrugada do dia 14 de janeiro, em Paranhos.

Foram presos E.A., 23 anos; C.A., 21 anos e J.N.V., 28 anos em Paranhos. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na cidade. Em Dourados, uma equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) prendeu D.B., de 24 anos.

Além das prisões, feitas por meio das delegacias de Paranhos, Coronel Sapucaia, Amambai, Sete Quedas e Tacuru, também foram encontrados 2g de cocaína e três munições de arma de fogo não deflagradas em residência alvo de um dos mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil está recebendo informações anônimas por meio do número (67) 3480-1300.

Assassinato

O professor de educação física Igor Tavares dos Santos foi executado na madrugada do dia 14 de janeiro, em Paranhos, cidade a 472 quilômetros de Campo Grande, alvejado por disparos de arma de fogo.

Igor, que completaria 27 anos nesta terça-feira, foi assassinado enquanto estava em uma área de lazer da cidade. A vítima estava na companhia de amigos quando um indivíduo encapuzado se aproximou dele e realizou vários disparos.

