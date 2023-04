Quatro são presos por explorar adolescentes em casa de prostituição em Dourados

Pelo menos quatro pessoas foram presas em uma casa de prostituição que explorava adolescentes, de 13 e 15 anos, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. As duas vítimas foram resgatadas durante uma ação da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar na rua Ponta Porã, no bairro Vila Progresso.

As duas adolescentes estavam bêbadas no momento do resgate, conforme informado pelo site Dourados News. As vítimas, inclusive, teriam relatado para o denunciante que estariam "louconas" por conta das bebidas que foram dadas à elas.

O proprietário da boate, de 24 anos, e mais três funcionários, que não tiveram a identificação revelada, foram encaminhados para a 1° Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Ainda conforme o site, o proprietário pode responder por estupro de vulnerável, tráfico de drogas, casa de prostituição, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, ou adolescente, ou de vulnerável.

Além disso, a denúncia pode pesar para o crime de rufianismo, quando se tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou parcialmente, por quem a exerça. Os demais envolvidos podem responder por favorecimento de prostituição.

O caso segue sob investigação na Polícia Civil. Ao Dourados News, a defesa alegou que vai pedir a soltura dos funcionários.

