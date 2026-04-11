'Randandan' termina em queda após motoqueiro fugir da Polícia Militar em Itaporã

A Polícia Militar precisou intervir em um “randandan” de motocicletas na noite de sexta-feira (10), no município de Itaporã. Durante a ação, um dos motociclistas tentou fugir da abordagem, perdeu o controle do veículo e acabou caindo.

Conforme consta no registro da ocorrência, por volta das 21h40 a guarnição foi acionada via sistema para atender uma denúncia de direção perigosa em via pública, envolvendo um grupo de motociclistas que estaria realizando manobras arriscadas.

Durante diligências por toda a extensão da avenida São José, os policiais localizaram três motocicletas em alta velocidade realizando manobras perigosas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores iniciaram fuga.

A equipe então realizou acompanhamento tático e conseguiu interceptar um dos motociclistas, que conduzia uma Honda CG Titan, de cor cinza. Segundo a ocorrência, durante a tentativa de evasão o condutor desobedeceu à ordem de parada e chegou a trafegar pela contramão da avenida São José, nas proximidades do Fórum.

Na sequência, ele seguiu em direção à rua Darci Quequeto, onde ao final da via, próximo ao Parque dos Ipês, perdeu o equilíbrio da moto e sofreu uma queda no canteiro de grama.

O condutor foi abordado pelos policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Itaporã para os procedimentos de praxe. Após consulta no sistema, foi constatado que tanto a CNH do motociclista quanto o veículo não possuíam restrições administrativas ou criminais.

A motocicleta também foi encaminhada à delegacia. Ainda conforme a Polícia Militar, não foram lavrados autos de infração de trânsito no local, pois nenhum integrante da equipe possuía habilitação como agente de trânsito no momento da abordagem.

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