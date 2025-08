Rapaz apanha de dupla e tem maxilar quebrado ao buscar celular com mulher em Maracaju

Rapaz, de 26 anos, precisou ser internado em uma unidade hospitalar após ser agredido por duas pessoas e ter o maxilar quebrado. O episódio aconteceu na noite desta segunda-feira (4), na cidade de Maracaju.

Devido à gravidade do caso, o jovem precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internado na ala verde do hospital.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima explicou que pegou uma carona com uma mulher "conhecida" na cidade, só que quando chegou em casa, percebeu que havia esquecido o celular no carro dela.

De outro telefone, ele ligou para o próprio número, conversou com a mulher e foi até a casa dela buscar o aparelho telefônico. Enquanto aguardava na sala, o rapaz foi surpreendido pela presença de dois indivíduos, que entraram na residência e passaram a agredi-lo.

Diversos socos foram desferidos no rosto da vítima, ficando com o maxilar quebrado e perdendo a consciência. Ele disse para a polícia que não conhece os dois suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

