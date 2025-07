Rapaz com tornozeleira é morto com mais de cinco tiros em Coronel Sapucaia

João Cardoso Dias Neto, de 26 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (2), no cruzamento das ruas Amâncio José da Silva com Rachid Saldanha Derzi, em Coronel Sapucaia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava conduzindo o veículo, aparentemente uma SUV, de modelo não identificado, quando um veículo emparelhou e passou a efetuar os disparos.

Primeiramente, os tiros atingiram o carro de João, que tentou deixar a SUV, mas logo na sequência, foi atingido pelo menos cinco disparos, que atingiram o tórax e as costas. Ele não resistiu e faleceu ainda no local.

Ainda conforme o registro policial, Dias Neto encontrava-se em regime de monitoração eletrônica provisório, e utilizava tornozeleira eletrônica no momento do crime.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe, com auxílio da Polícia Militar, que isolou a área.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

