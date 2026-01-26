Rapaz dá entrada na Santa Casa em estado grave e com suspeita de traumatismo craniano

Rapaz, de 32 anos, identificado como John Maycon da Silva de Jesus, deu entrada na Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta segunda-feira, dia 26, em estado grave.
Ele apresentava uma lesão na região do crânio e a equipe médica identificou um possível traumatismo craniano. A vítima precisou ser entubada em razão da gravidade do quadro de saúde.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz passaria por um exame de tomografia computadorizada. Ainda conforme o registro, a Polícia Militar chegou a estar no hospital, mas não conseguiu detalhes da ocorrência devido à condição de saúde de John.
No registro, consta que o rapaz veio transferido da cidade de São Gabriel do Oeste.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Com atuação em três municípios, 15º BPM apresenta resultados operacionais de 2025
Polícia
Fazenda em Bonito entra na mira do MPMS por limpeza de pastagem com fogo
Interior
Confusão entre primos durante bebedeira deixa um morto e um ferido em Corumbá
Transparência
Promotora cobra controle mensal das obras em Naviraí e faz recomendação à prefeitura
Interior
Barco improvisado vira durante pescaria, idoso morre e irmão é resgatado em Ivinhema
Interior
MPMS abre procedimento para fiscalizar segurança de torcedores no Estádio Laertão
Interior
Desaparecido há 10 dias, homem é encontrado morto em açude em Laguna Carapã
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
Política
'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis
Interior