Rapaz dá entrada na Santa Casa em estado grave e com suspeita de traumatismo craniano

Devido à condição de saúde da vítima, Polícia Militar não conseguiu detalhes sobre a ocorrência

26 janeiro 2026 - 10h11Luiz Vinicius
Vítima está internada no hospital da Santa CasaVítima está internada no hospital da Santa Casa   (Divulgação/Santa Casa)

Rapaz, de 32 anos, identificado como John Maycon da Silva de Jesus, deu entrada na Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta segunda-feira, dia 26, em estado grave.

Ele apresentava uma lesão na região do crânio e a equipe médica identificou um possível traumatismo craniano. A vítima precisou ser entubada em razão da gravidade do quadro de saúde.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o rapaz passaria por um exame de tomografia computadorizada. Ainda conforme o registro, a Polícia Militar chegou a estar no hospital, mas não conseguiu detalhes da ocorrência devido à condição de saúde de John.

No registro, consta que o rapaz veio transferido da cidade de São Gabriel do Oeste.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

