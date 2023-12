Rapaz é assassinado a tijoladas e pauladas em 'biqueira' de Chapadão do Sul

Durante o domingo (24), um homem, identificado como Marcelo Gonçalves da Silva, foi encontrado morto com sinais de tijoladas e pauladas em uma residência na Avenida Pantanal, em Chapadão do Sul - a 330 quilômetros de Campo Grande. O crime teria acontecido numa 'biqueira', conhecida pelo consumo de tráfico de drogas.

A denúncia do achado do cadáver foi anônima e a ligação foi feita para o Corpo de Bombeiros, que ao chegar pelo local, constatou que existia o corpo de uma pessoa com sinais de violência dentro da residência.

Segundo informações do site O Correio News, a pessoa que fez a ligação apenas informou que foi até a residência comprar drogas e ao entrar, visualizou o corpo da vítima caído na entrada do quarto, quando decidiu ligar para as autoridades.

Os militares notaram que as agressões em sua maioria estava na região do crânio e na face. A Polícia Militar também esteve pelo local acompanhando a situação e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Testemunhas informaram que não escutaram nada de anormal pela madrugada.

Mesmo sem portar documentos, a identificação da vítima foi feita pela irmã, moradora de Caçú, no interior de Goiás, que buscou informações a respeito da morte. Conforme o site Chapadense News, a identificação foi possível através das tatuagens existentes no corpo de Marcelo, reconhecidas pela mulher em contato com a funerária.

As tatuagens, ainda segundo o site, estavam em um dos braços do rapaz e se referiam as iniciais dos nomes dos pais e do filho de Marcelo.

