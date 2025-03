'Batata' Ã© assassinado com vÃ¡rios tiros em residÃªncia em ItaquiraÃ­

Carlos Henrique Alers Silvério, de 31 anos, conhecido como 'Batata', foi assassinado com diversos tiros na tarde desta quinta-feira (27), em Itaquiraí - a 405 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima foi encontrada numa residência e com múltiplas perfurações pelo corpo. Segundo o site Panorama do MS, ele foi atingido por cerca de 12 disparos.

As cápsulas apreendidas são de 9 milímetros. Todo o trabalho de praxe foi realizado no local com apoio da Polícia Militar, que preservou o local do crime.

Conforme trecho do registro policial, durante as diligências para esclarecer o crime, a Polícia Civil recebeu a informação que uma motocicleta foi abandonada em um sítio no Assentamento Indáia, com horário próximo ao homicídio ocorrido contra Carlos Henrique.

Ao chegar no local, os policiais encontraram algumas peças de roupa, a motocicleta sem placas e aparentemente recém-pintada, além do capacete. A suspeita é que a motocicleta tenha sido utilizada pelo autor ou autores no momento do crime.

A motocicleta foi apreendida, assim como os demais objetos e serão periciados.

O caso foi registrado como homicídio simples.

