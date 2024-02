Rapaz é assassinado a tiros no meio da rua por motoqueiro em Três Lagoas

Paulo Sérgio da Cruz Souza, de 28 anos, foi assassinado com um tiro na região do peito, durante a noite deste domingo (18), na rua Eurídice Chagas Cruz, no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Esse é o segundo homicídio em menos de um dia na cidade.

O caso aconteceu por volta das 19h30, quando a vítima estava na rua e foi abordada por duas pessoas em uma motocicleta, que dispararam pelo menos quatro vezes.

Mesmo ferido, o rapaz ainda tentou correr para pedir ajuda, mas ele caiu no meio da rua e faleceu antes mesmo de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar pelo local.

Souza morava na região e residia em uma casa simples, próximo a um local conhecido como 'lagoinha', conforme informações do site Rádio Caçula. Ele estaria tendo problemas com entorpecentes.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área dos dois lados da via para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso deve ser investigado como homicídio doloso. Ainda não há informações sobre a motivação e quem seria os responsáveis pelo crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também