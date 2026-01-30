Rapaz é baleado e abandonado por suspeito próximo a frigorífico em Nova Andradina

Rapaz, de 29 anos, foi baleado na madrugada desta sexta-feira, dia 30, após ser abordado por um suspeito em uma caminhonete branca, em Nova Andradina. Ferido, ele conseguiu escapar e buscar ajuda horas depois, apesar das ameaças feitas pelo autor dos disparos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada durante patrulhamento na Vila Operária de que a vítima havia sido atingida por tiros e levada pelo agressor na carroceria do veículo. Buscas iniciais foram realizadas, mas o homem não foi localizado naquele momento.

Pouco depois, os policiais receberam a informação de que a vítima estaria na portaria do frigorífico Frigomab, na saída para Taquarussu. No local, o homem relatou que foi atingido na perna direita e sofreu ainda um disparo de raspão na cabeça após o suspeito retornar e efetuar novos tiros.

A vítima contou que foi obrigada a descer do veículo próximo à rotatória de acesso a Taquarussu e fugir a pé. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou o homem ao Hospital Regional.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a polícia investiga a autoria e as circunstâncias do crime.

