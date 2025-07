Rapaz é deixado em hospital após ser esfaqueado por amigo em Miranda

Rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado duas vezes pelo amigo, que não teve a identificação revelada, após uma discussão enquanto ambos consumiam bebida alcoólica, no Jardim Mondego, em Miranda, na madrugada de quarta-feira (16).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar por outro colega, que o carregou em uma motocicleta.

Porém, o colega não permaneceu no hospital e tomou rumo ignorado. A vítima conversou com a Polícia Militar e explicou que estava ingerindo bebida alcoólica com o suspeito, quando por algum motivo, ambos começaram a discutir e o agressor desferiu duas facadas.

A equipe médica alegou que quando a vítima chegou na unidade, presentava sinais de embriaguez como fala desconexa, perda de memória e orientação e odor etílico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

