Rapaz é encontrado morto após colocar fogo nas roupas de morador de rua

Um rapaz identificado como Josimar Cardoso dos Santos, de 33 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo com lesões na cabeça. Ele estava em frente a um imóvel no centro de Silvéria, a 404 quilômetros da Capital.

Segundo relatos do boletim de ocorrência, antes de morrer, ele teria colocado fogo nas roupas de um desafeto. Equipe médica do hospital do município foi acionada para socorrer o homem, mas ao chegar lá, ele já estava morto.

De acordo com uma testemunha, na tarde deste sábado (29), estava com Josimar e o irmão da vítima, ocasião em que eles teriam ido até uma residência abandonada, na Rua Irineu Fernandes Rodrigues, onde havia um morador de rua, desafeto de Josimar.

Os amigos incendiaram as roupas e objetos pessoais do morador de rua, devido a uma suposta ameaça de morte, depois Josimar foi encontrado morto. A Polícia Civil deve investigar o caso.

