Rapaz é internado na Santa Casa após ser esfaqueado pelo ex-cunhado em Ribas

Rapaz, de 25 anos, foi esfaqueado durante uma confusão envolvendo seu ex-cunhado, identificado apenas como Japa, na noite desta quarta-feira (31), em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande. Diante dos ferimentos, a vítima foi internada na Santa Casa para exames médicos durante a madrugada desta quinta-feira (1°).

A vítima foi atingida com facadas que acertaram as mãos, duas perfurações costas e ainda sofreu um corte no queixo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz reside em outro endereço que não soube relatar para a Polícia Militar, mas que precisou retornar para sua antiga residência, não informando o que faria no local.

Contudo, no imóvel, mora seu ex-cunhado e eles passaram a discutir no local, chegando a trocar agressões. Eles chegaram a cessar a briga, mas Japa se apossou de uma faca e desferiu os golpes contra a vítima.

A vítima ficou internada para a realização de exames médicos, mas ele está consciente e orientado, sem risco de morte.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

