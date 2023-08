Rapaz espanca 'sem mais, nem menos' irmã de 15 anos em Chapadão do Sul

Durante o último final de semana, um rapaz, de 21 anos, foi encaminhado para a delegacia após espancar a sua própria irmã, de 15 anos, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no sábado (12), mas foi divulgado apenas no fim da tarde desta segunda-feira (14).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi desempenhada para a ocorrência e foi recebida pela vítima que relatou ter sido espancada pelo irmão por um motivo fútil, que não foi relatado.

Ela apresentava diversas lesões pelo corpo e quando os militares chegaram, a adolescente estava com sua mãe e o pai. No momento das agressões, o suspeito estava alterado e agressivo.

O rapaz foi detido e encaminhado para a delegacia, assim como a vítima acompanhada dos pais para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também