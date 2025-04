Rapaz morre 49 dias após ser ferido a tiros em assentamento de Sidrolândia

Lucas da Cruz Duarte, de 29 anos, morreu neste domingo (13), na Santa Casa de Campo Grande, após ficar 49 dias internado em decorrência de ferimentos por arma de fogo durante uma confusão no Assentamento Capão Bonito, em Sidrolândia - a 70 quilômetros.

O fato aconteceu no dia 23 de fevereiro, quando Lucas estava em um bar e começou a discutir com dois indivíduos e após a situação sair do controle, os suspeitos dispararam vários tiros contra o rapaz.

Segundo o site Noticidade, os tiros atingiram o abdômen, tórax e braço. O pai da vítima, de 69 anos, estava na igreja e foi até o local defender o filho, no entanto, também foi atingido pelos disparos.

Ambos foram socorridos ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, porém, o filho teve que ser encaminhado à Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos.

Após cerca de 49 dias, Lucas faleceu devido a complicações após uma infecção hospitalar.

O caso segue em investigação na Polícia Civil e os suspeitos não foram localizados.

