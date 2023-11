Rapaz morre após bater Saveiro em árvore em Bela Vista

Flávio Augusto Salina Benites, de 22 anos, morreu durante a madrugada deste domingo (12) após bater o veículo em que estava em uma árvore na rua Alcebiades Bobadilha da Cunha, em Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

O acidente de trânsito teria acontecido por volta das 3h30, conforme o site Jatobá News.

Segundo informações do site local, a vítima estava em uma velocidade muito acima do permitido na via pública, cerca de 130 km/h, e em determinado momento, atingiu a árvore do canteiro central.

No local ainda havia objetos do veículo espalhados pelo canteiro.

