Rapaz morre após ser atingido por tiros na frente de casa em Paraíso das Águas

Cleverson Gonçalo da Silva, de 29 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (7), horas após ser atingido por tiros na frente de sua residência, no bairro Sonho Meu, em Paraíso das Águas - a 280 quilômetros de Campo Grande. O suspeito do crime fugiu na sequência e até o momento não foi encontrado.

O tiro atingiu a região do abdômen da vítima e ele chegou a ser socorrido e encaminhado primeiramente para o PAM (Pronto Atendimento Médico), mas após os primeiros atendimentos, foi conduzido para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

Mas diante da gravidade, viria para Campo Grande, porém ele não resistiu e morreu próximo ao Posto São Pedro, na rodovia BR-060, conforme informações do site BNC Notícias.

Ainda de acordo com o portal, o suspeito de atirar contra Cleverson é um morador do Assentamento Mateira. Ele teria chegado em uma picape, modelo que não foi informado, chamado pela vítima e atirado assim que o rapaz saiu para atender a pessoa.

Logo após o atentado, ele fugiu do local. A Polícia Civil chegou identificar o homem e a realizar diligências, mas não o encontrou durante as diligências pela madrugada. Na residência do suspeito foram encontradas três armas, mas que não teriam sido utilizadas no crime.

Segundo o site, o delegado Igor Duarte Sousa encaminhou um pedido de prisão preventiva ao Judiciário, que inicialmente foi de tentativa de homicídio, mas com a consumação do atentado, deverá ser convertido em homicídio.

O corpo de Cleverson Gonçlo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Costa Rica. O rapaz tinha alguns filhos menores de idade, mas que não foram reveladas quantidade e idade das crianças.

