Rapaz morre após sofrer acidente de moto em Ribas do Rio Pardo

O motociclista Diego Lemes do Nascimento, de 27 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (3), na rua General Eliziário Paim, no bairro Vista Alegre, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

A informação foi divulgada pelo portal Ribas Ordinário, nas redes sociais, onde aponta que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades.

Não se sabe se houve colisão com outro veículo ou se o jovem teria perdido o controle da moto sozinho.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender Diego, no entanto, quando chegaram pelo local, o motociclista não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.

