Rapaz morre atropelado por caminhão ao seguir para trabalho em Corumbá

Abraão Silva de Aquino, de 18 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (28). Ele estava em uma bicicleta e seguia para o seu trabalho, quando foi atingido na rua Albuquerque esquina com a Avenida Gaturama, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h25. Uma equipe prestou os primeiros atendimentos para a vítima até a chegada de uma avançada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Abraão foi atendido e foram realizadas manobras de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no local.

Conforme o site Diário Corumbaense, o rapaz havia se tornado pai recentemente e morreu no dia do aniversário de seu pai, que é falecido.

Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram pelo local apurando a ocorrência e fazendo a liberação do corpo. O motorista do caminhão permaneceu a todo momento presente no local do acidente.

