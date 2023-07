Rapaz morre com tiro na cabeça e cachorro também é atingido em Amambai

Brendon Willian Gonçalves Santiago, de 27 anos, morreu após ser atingido por um tiro na cabeça durante a noite desta segunda-feira (17), no Conjunto Habitacional Guaicurus, em Amambai - a 354 quilômetros de Campo Grande.

O cachorro da raça Pitbull, pertencente a vítima, também foi ferido por alguns disparos. O animal teria sido atingido na região da cabeça e em uma das patas, sendo resgatado pelas autoridades.

Segundo informações do site A Gazeta News, Brendon levou um tiro na parte de trás da orelha, mas não foi possível precisar o calibre da arma.

Socorrido ainda com vida, o rapaz passou a ficar em estado ainda mais grave durante o trajeto para o Hospital Regional e o Corpo de Bombeiros tentou uma manobra de RCP (Reanimação Cardiopulmonar), mas assim que chegaram na unidade hospitalar, foi constatado o óbito.

A Polícia Civil segue atuando nas investigações. Até o momento, não há informações sobre a motivação e os suspeitos.

