Rapaz morre dias após levar tiro e bala ficar alojada no pescoço em Dourados

O velório acontecerá em Fátima do Sul durante o dia.

Ronaldo foi atendido ainda em Fátima do Sul, mas diante da gravidade, foi transferido para Dourados, onde ficou internado, mas acabou contraindo uma pneumonia, o que agravou a situação de saúde e ele não resistiu.

O suspeito alegou que a vítima estava repassando informações à polícia. Após o ato criminoso, ele fugiu com ajuda de um familiar, que retirou a motocicleta de cena, contudo, foi preso 12 horas depois da até então tentativa de homicídio.

Segundo informações divulgadas pelo portal MS News, Ronaldo se envolveu em uma discussão com um vizinho de uma kitnet, que sacou o revólver e efetuou o disparo contra a vítima.

Morreu nesta quarta-feira (9), o jovem Ronaldo Barros, conhecido como Pepe, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava internado num hospital, após ser atingido por um tiro em Fátima do Sul.

