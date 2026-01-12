Rapaz morre e outro fica em estado grave em confusão em tabacaria de Mundo Novo

Robson Miranda foi morto a tiros durante a madrugada desta segunda-feira, dia 12, em uma tabacaria na cidade de Mundo Novo - a 464 quilômetros de Campo Grande.
Outro rapaz, identificado como Claudinei, também foi atingido pelos disparos e ficou em estado grave, sendo transferido para um hospital na cidade de Naviraí.
Segundo informações do portal Maranata Notícias, a confusão aconteceu durante a madrugada, mas a motivação para o crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.
As autoridades estiveram presentes no local e realizaram as coletas de informações e o trabalho de praxe, envolvendo a Polícia Científica.
O caso será investigado como homicídio pela delegacia.
