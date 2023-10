Rapaz morre em hospital após acidente entre motos em Dourados

Michel Junior Rios Cosim dos Santos, de 33 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (27) após não resistir as complicações de um acidente que sofreu na noite de quinta-feira (26), na rua João Candido Câmara, no Jardim América, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o irmão relatou que a vítima retornava para casa com a esposa em uma motocicleta, quando no cruzamento da via com a rua Joaquim Alves Taveira, eles sofreram um acidente, a princípio com outra moto.

Michel teria sido socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida, mas não teria resistido aos ferimentos e falecido por volta das 14h de sexta-feira.

A esposa do homem também ficou ferida, assim como o outro motociclista, mas o irmão de Michel não soube passar mais detalhes a respeito do estado de saúde deles, nem qual seria o nome do terceiro envolvido no acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e a Polícia Civil investiga as causas do acidente.

