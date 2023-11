Rapaz morre enquanto tomava banho em córrego de Amambai

Alex Oliveira da Cruz, de 25 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (13), no 'Poção da Varocopa', na região do Córrego Areião, em Amambai - a 354 quilômetros de Campo Grande.

A suspeita é o que jovem tenha sido vítima de afogamento. Ainda é aguardado o laudo que deve definir as causa da morte e a Polícia Civil deu início a investigação sobre o caso.

Conforme o site A Gazeta News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do córrego.

Caso seja confirmado a morte por afogamento, este seria o segundo caso em apenas 24 horas na cidade, pois durante o domingo (12), Ezequiel Domingues Gonçalves, de 39 anos, morreu ao tomar banho no Rio Canguery, que passa pela estrada que liga Amambai a Aral Moreira.

Conforme o boletim de ocorrência, quando as equipes da Polícia Civil chegaram ao local, fizeram contato com a esposa da vítima. Para os policiais, ela contou que estava tomando banho de rio com seu marido, quando em determinado momento ele desapareceu nas águas.

Minutos depois, populares o encontraram a cerca de 80 metros de onde eles estavam nadando. Mesmo sumindo, ninguém teria notado o seu desaparecimento até ser avisado, já sem vida dentro do rio.

