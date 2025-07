Rapaz morto a facadas em Camapuã tinha 27 anos e era de Ribas do Rio Pardo

Saiba Mais Interior Homem com tornozeleira é assassinado com facada no peito em Camapuã

Foi identificado como Alex da Cruz Lima, de 27 anos, o homem com tornozeleira assassinado a facadas na noite deste domingo (27), no bairro Alto, em Camapuã - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Ele era natural de Ribas do Rio Pardo, para onde o corpo foi transladado e onde acontecerá o sepultamento nesta terça-feira (29).

Informações do portal Navega MS aponta que Alex foi atingido com golpes de faca no peito e não resistiu, morrendo no local do homicídio.

A Polícia Militar esteve no local e durante as diligências, não encontrou o suspeito do crime.

A Polícia Civil segue investigando as motivações e quem seria o mandante.

