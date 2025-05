Ao marcar encontro, rapaz quase é sequestrado e apanha com coronhadas em Corumbá

Rapaz, de 29 anos, foi atacado a coronhadas numa tentativa de sequestro na noite desta quinta-feira (8), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Ele havia marcado um encontro com uma mulher que conversava pelo WhatsApp.

A informação que consta no boletim de ocorrência, é que a vítima se deslocou até o local combinado e ao mandar mensagem para a mulher, recebeu uma resposta com a frase "chegou", tendo a pessoa não respondido mais nada.

Enquanto aguardava no local, o rapaz percebeu que um Fiat Siena, de modelo antigo, se aproximou e nele estavam dois indivíduos, que desceram e se identificaram como policiais. O carro também estava com um giroflex usado em viaturas.

Os 'supostos policiais' alegaram que o rapaz seria preso por importunação e tentaram algemá-lo, mas a vítima reagiu e os suspeitos passaram a dar coronhadas com uma pistola na cabeça do rapaz, que ficou com a cabeça lesionada.

Antes de fugirem, a dupla afirmou que o rapaz "não era a pessoa que estavam procurando", deixando o local e fugindo em destino ignorado. Após o fato, a vítima procurou atendimento na delegacia.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado na forma tentada e lesão corporal dolosa.

