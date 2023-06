Rapaz se aproveita de festa para passar a mão em mulher em Chapadão do Sul

Rapaz, de 30 anos, foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual no último sábado (10), durante uma festa no Parque de Exposição de Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande. Ele teria se aproveitado do evento para passar a mão em uma mulher, de 26 anos.

O caso, apesar de acontecer no fim de semana, foi divulgado apenas na segunda-feira (12). Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher procurou ajuda da Polícia Militar que dava apoio à festa da Exposul.

Ela relatou que estava na festa com seu marido, quando o acusado apertou seus glúteos com força. A jovem disse que ficou apavorada e chamou pelo marido, momento em que o autor tentou se esconder no banheiro masculino.

O marido da vítima permaneceu na porta do banheiro até a chegada dos militares, que conseguiram fazer a captura do acusado de ter praticado importunação sexual.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul.

