Rapaz se nega a furtar carne e é ferido a tiros e golpes de faca em Naviraí

Rapaz, de 23 anos, foi socorrido em estado grave após ser esfaqueado e levar um tiro na cabeça, no final da noite de domingo (6), em Naviraí. O caso aconteceu após ele se negar a furtar carne.

Segundo informações do site Ta Na Mídia Naviraí, a vítima foi encontrada na rua Tarumã com diversos ferimentos, sendo perfurações por faca no lado direito do tórax, nas costas e na lateral esquerda, além de um ferimento por tiro na lateral direita da cabeça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou socorro para o rapaz, encaminhando ele para o Hospital Municipal em estado grave. A Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos e iniciou as diligências, chegando a conversar com a vítima na unidade hospitalar.

O rapaz explicou que estava em um barraco entre a Avenida Glória de Dourados e Rua Altair, junto do suspeito, quando foi pedido para a vítima furtar carnes em um estabelecimento, porém, o pedido foi negado.

Contudo, o suspeito sacou uma arma e efetuou o disparo, atingindo a cabeça da vítima. Logo na sequência, armado com uma faca, foi para cima da vítima e desferiu vários golpes, quando a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda em outra rua.

O caso está sendo investigado e foi registrado como tentativa de homicídio.

