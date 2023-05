Rapaz suspeito de estuprar enteada no ano passado é preso em Aquidauana

Rapaz, de 20 anos, suspeito de estuprar a própria enteada, de 13 anos, no ano passado, foi preso pela Polícia Civil durante o cumprimento de um mandado de prisão, na tarde desta quarta-feira (3), em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o estupro aconteceu no ano passado e a vítima relatou o fato para a diretora da escola, que acionou o Conselho Tutelar para a realização da denúncia.

Diante disso, foi registrado um boletim de ocorrência e as investigações levaram a autoridade policial a representar pela prisão preventiva do autor.

Após as diligências da equipe da polícia, o tio foi encontrado em sua residência, no distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

