Rapaz tenta matar ex-mulher a facadas após término do namoro em Três Lagoas

Durante a noite desta segunda-feira (13), Jackson de Souza Carvalho, de 31 anos, tentou matar sua ex-namorada, de 25 anos, a golpes de faca em uma residência no bairro Jardim Guaporé, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. O fato aconteceu após ela terminar o relacionamento de dois meses.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante após se apresentar na delegacia e confirmar que cometeu o ato de tentativa de feminicídio, por não aceitar o fim do relacionamento, dizendo que estava arrependido e que não iria fugir.

Mesmo que internada no Hospital Auxiliadora, a mulher foi ouvida e confirmou a versão. Ela foi atingida por quatro golpes, que atingiram a região do pescoço, tórax e mão esquerda.

Conforme o site JP News, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na unidade hospitalar, pois havia dado entrada uma vítima esfaqueada. Os militares ouviram dos médicos que o estado de saúde era grave diante da perda de sangue, mas que a jovem não corria risco de morte.

Ainda de acordo com o site local, a irmã da vítima relatou para os policiais que ela teria terminado o relacionamento de dois meses com o suspeito, mas que ele não aceitava o fim do romance. Durante a noite, a familiar viu Jackson entrar na residência e momentos depois, escutou a mulher gritar por socorro.

A irmã, ao chegar no local, encontrou a vítima desacordada e com um sangramento excessivo na região do pescoço. Ela conseguiu ser levada para o hospital com ajuda de vizinhos.

