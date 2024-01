Rapazes são executados em praça e jovem escapa da morte em Sidrolândia

Deyverson Felix Alves da Silva, de 26 anos, e Eliton de Souza Vasques, de 25 anos, foram executados a tiros na noite desta terça-feira (9) na praça Rubens Suckow, no bairro Jardim Paraíso, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Uma terceira pessoa, um jovem, de 22 anos, conseguiu escapar da morte e mesmo ferido, pediu ajuda para testemunhas para ser encaminhado o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Informações no boletim de ocorrência discorrem que a Polícia Militar esteve no local, mas também buscou informações com a vítima que sobreviveu ao atentado na unidade hospitalar. O jovem contou que os três estavam na praça, quando o atirador encostou em uma motocicleta e passou a efetuar os disparos.

Conforme mais detalhes da imprensa local, Deyverson após ser atingido foi encontrado ajoelhado com a cabeça apoiada em um banco da praça, enquanto Eliton tentou correr, mas foi alcançado pelo pistoleiro, atingido pelos tiros e caído no gramado do campo de futebol da praça.

No local ainda ficaram uma caixa de som ligada, pertencentes a uma das vítimas, bicicleta e um celular que também era das vítimas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado apenas para a constatação de óbito.

Além da Polícia Militar, consta no registro policial que o GOI (Grupo de Operações e Investigações) da Polícia Civil de Campo Grande esteve na cidade para auxiliar nas investigações iniciais, assim como a Polícia Científica para realizar os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

