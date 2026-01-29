Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Interior

'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju

Após o ato, conforme o relato, o homem se recusou a efetuar o pagamento e ainda teria tentado segurá-la, tentando arrastá-la para dentro do veículo

29 janeiro 2026 - 10h54Vinícius Santos
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação15º Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação  

O que era para ser só uma “rapidinha” (programa sexual) virou um caso policial em Maracaju, na quarta-feira (28). Uma mulher aceitou carona, combinou o programa, ficou sem ver a cor do dinheiro e ainda acabou agredida — tudo isso terminou direto na Delegacia de Polícia Civil.

Inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PMMS), que se deparou com a situação durante rondas de rotina. De acordo com informações da própria PM, a equipe patrulhava a região da Juquita, nas proximidades do cruzamento das ruas Nestor Muzzi e Amir Moraes, quando foi abordada pela vítima.

A mulher relatou que, por volta das 13h, caminhava pela rua Major Carlos da Silva quando foi abordada por um homem que conduzia uma caminhonete vermelha e ofereceu carona.

Durante o trajeto, segundo a vítima, o condutor questionou se ela realizava programas sexuais. Diante da resposta positiva, foi acertado o valor de R$ 100. Em seguida, ambos seguiram até uma estrada de chão, no final do bairro Ilha Bela, onde mantiveram relação sexual consensual.

Após o ato, conforme o relato, o homem se recusou a efetuar o pagamento e ainda teria tentado segurá-la, tentando arrastá-la para dentro do veículo. A mulher reagiu, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu se desvencilhar, fugindo do local a pé até encontrar a guarnição policial.

Os policiais se deslocaram até o ponto indicado, porém localizaram apenas um par de chinelos pertencentes à vítima. O suspeito não foi encontrado, assim como outros pertences.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, não apresentando lesões aparentes. O caso foi registrado como vias de fato e segue sob investigação. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Interior
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho
Local onde a vítima foi localizada
Interior
Homem desaparecido é encontrado morto em plantação de soja em Maracaju
Reprodução / Alvorada Informa
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul
Homem é procurado por homicídio em Mato Grosso do Sul
Interior
Polícia procura 'João Pequeno' que matou homem a tiros no feriado de Natal em Miranda
Menina sofria violência sexual -
Interior
TJ mantém condenação de homem que estuprou a enteada mais de 10 vezes em MS
Dinheiro sujo
Interior
TJ nega soltar servidor acusado de desviar mais de R$ 5 milhões da prefeitura de Inocência
Cerimônia de acordo - Foto: TJMS/Divulgação
Interior
TJMS firma acordo com a União das Câmaras de Vereadores para reforçar proteção às mulheres
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Interior
Corpo de homem é encontrado boiando no rio Miranda, em MS
Chamas começaram no padrão de energia
Interior
Academia quase é tomada por incêndio em Corumbá
Romão Ávila e Paulo Gonet - Foto: Decom/MPMS
Polícia
PGR participa de agenda estratégica na fronteira de MS para discutir segurança e conflitos agrários

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores