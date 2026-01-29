'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju

O que era para ser só uma “rapidinha” (programa sexual) virou um caso policial em Maracaju, na quarta-feira (28). Uma mulher aceitou carona, combinou o programa, ficou sem ver a cor do dinheiro e ainda acabou agredida — tudo isso terminou direto na Delegacia de Polícia Civil.

Inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PMMS), que se deparou com a situação durante rondas de rotina. De acordo com informações da própria PM, a equipe patrulhava a região da Juquita, nas proximidades do cruzamento das ruas Nestor Muzzi e Amir Moraes, quando foi abordada pela vítima.

A mulher relatou que, por volta das 13h, caminhava pela rua Major Carlos da Silva quando foi abordada por um homem que conduzia uma caminhonete vermelha e ofereceu carona.

Durante o trajeto, segundo a vítima, o condutor questionou se ela realizava programas sexuais. Diante da resposta positiva, foi acertado o valor de R$ 100. Em seguida, ambos seguiram até uma estrada de chão, no final do bairro Ilha Bela, onde mantiveram relação sexual consensual.

Após o ato, conforme o relato, o homem se recusou a efetuar o pagamento e ainda teria tentado segurá-la, tentando arrastá-la para dentro do veículo. A mulher reagiu, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu se desvencilhar, fugindo do local a pé até encontrar a guarnição policial.

Os policiais se deslocaram até o ponto indicado, porém localizaram apenas um par de chinelos pertencentes à vítima. O suspeito não foi encontrado, assim como outros pertences.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, não apresentando lesões aparentes. O caso foi registrado como vias de fato e segue sob investigação. Até o momento, o suspeito não foi identificado.

