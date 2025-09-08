Menu
Recém-nascido é abandonado em caixa em residência de Aquidauana

Quem achou o bebê foi a proprietária do imóvel e a mãe está desaparecida

08 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Recém-nascido foi levado para um hospitalRecém-nascido foi levado para um hospital   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Durante a noite deste domingo (7), um recém-nascido foi encontrado abandonado em uma caixa de frutas nos fundos de uma residência, no bairro Novo Aquidauana, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Quem encontrou o bebê foi a proprietária do imóvel, que ao notar a situação, acionou o Corpo de Bombeiros. A mãe está desaparecida e buscas devem ser realizadas para localizá-la.

Segundo informações do portal A Princesinha News, a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi posteriormente encaminhada para o Hospital Regional de Aquidauana.

Além dos militares, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para acompanhar o desfecho da ocorrência.

A Polícia Civil foi notificada sobre o caso e deverá apurar as circunstâncias que levaram ao abandono do recém-nascido.

