Recém-nascido é encontrado em terreno baldio de Aparecida do Taboado

Recém-nascido foi encontrado em um terreno baldio na tarde desta terça-feira (25), em Paranaíba, a 408 quilômetros de Campo Grande. O resgate do bebê foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Informações de sites locais, como o Costa Leste News, apontam que uma moradora da região escutou o choro de um bebê e ao seguir o som, notou que se tratava do recém-nascido.

O fato aconteceu por volta das 12h30, em um terreno baldio, entre as ruas Palmares e Izabel Ramos da Rocha.

Ainda conforme as informações, a vítima pesa 2,35 quilos e estava com sinais vitais estáveis, com o cordão umbilical cortado. Os militares ainda puderam perceber que o bebê havia nascido poucas horas antes de ser abandonado.

A Polícia Civil está investigando o caso.

