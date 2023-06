Recém-nascido é encontrado morto em meio ao lixo em Corumbá

Durante a manhã desta segunda-feira (5), moradores encontraram o corpo de um recém-nascido jogado em meio a lixo atrás do Conjunto Residencial Flamboyant, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O bebê era do sexo masculino e a suspeita é que ele tenha morrido durante a madrugada.

Moradores encontraram o corpo da vítima logo após um cachorro demonstrar um comportamento inquieto. Quando chegaram próximo ao local que o animal apontava, visualizaram uma mochila, lençol e a criança sem roupa.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, a mochila estava sobre o corpo do recém-nascido e embaixo dele um lençol.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem pelo local, isolaram a área para que fossem feitos os trabalhos da Polícia Civil e Perícia Científica.

O caso segue sob investigação para achar o responsável pelo ato.

