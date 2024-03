Reforma em ginásio, nova estrada e asfalto estão previstas para Terenos

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (5) com as principais lideranças de Terenos, para definir as novas obras para cidade.

O Estado vai promover a reforma do Ginásio Municipal, asfaltar ruas de bairros da cidade e ainda implantar uma estrada paralela a BR-262, em projeto que ainda está incluída uma bacia de contenção e drenagem.

As obras de asfalto serão feitas em ruas dos bairros Vivale e Bodoquena II, com investimento de R$ 2,7 milhões. Já a nova estrada (marginal) paralela à BR-262, na saída da Ponte do Grego, seguindo até um posto de gasolina, será no valor de R$ 8 milhões.

Outra conquista do município será a reforma do Ginásio Municipal, que fica em frente a construção do novo hospital da cidade. Esta primeira etapa será feita neste ano e em 2025 está previsto um complexo esportivo ao seu redor.

O governador também garantiu a obra na MS-355, que liga Terenos a Dois Irmãos do Buriti.

“Nos reunimos nesta tarde com o prefeito e vereadores de Terenos para definir as prioridades da cidade daqui para frente. O município recebeu grandes investimentos do Estado nos últimos anos, mas agora tem novas demandas que decidimos juntos nesta mesa. Obras escolhidas pelas lideranças”, disse Riedel.

