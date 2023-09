Renatinho é assassinado com vários tiros em Chapadão do Sul

Um jovem, identificado apenas como 'Renatinho', de 18 anos, foi assassinado com vários disparos na madrugada desta terça-feira (19), no bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul - a 332 quilômetros de Campo Grande.

A principal suspeita é que o crime cometido pelos pistoleiros tenha sido cometido por um possível acerto ligado ao tráfico de drogas. Renatinho, inclusive, já era conhecido no meio policial.

Segundo o site O Correio News, a vítima estava andando pela rua Maranhão, quando foi atingido pela primeira vez por um dos disparos. Mesmo ferido, o rapaz tentou correr por demais ruas, mas foi alcançado e recebeu mais três disparos.

A Polícia Militar foi acionada e nas primeiras diligências, na rua Maranhão, encontraram duas cápsulas de calibre 9 milímetros e um buraco da bala no chão, além do boné da vítima.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas diante da gravidade dos ferimentos, o jovem não resistiu. A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionados para atuarem na ocorrência.

