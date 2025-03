'RepÃ³rter' Ã© acusado de violÃªncia domÃ©stica contra a ex-mulher em Nova Alvorada do Sul

'Repórter', de 44 anos, foi acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, de 29 anos, em Nova Alvorada do Sul - a 115 quilômetros de Campo Grande.

O caso veio a tona durante o final de semana e o JD1 Notícias teve acesso ao registro policial. O boletim de ocorrência foi registrado como dano e lesão corporal praticada contra a mulher, no dia 9 de março na Delegacia de Polícia Civil.

Segundo detalhes do registro, a mulher relatou que sofreu agressões por parte do ex-companheiro - eles tiveram um relacionamento, onde ficaram juntos por dois anos. No boletim de ocorrência, a situação teria ocorrido após o acusado insistir em acessar as redes sociais por meio do celular da vítima. Em um acesso de fúria, ele quebrou o aparelho telefônico e desferiu tapas contra ela.

Ela saiu da residência em que estava e foi para a rua, com intuito de fugir do acusado. Porém, ele pegou uma bicicleta, e com o enteado, de 13 anos, na garupa, tentou atropelar a mulher.

A vítima procurou a delegacia, registrou a denúncia e pediu medida protetiva, que foi concedida. Exames de corpo de delito também confirmaram a presença de lesões de natureza leve.

O JD1 Notícias soube que o acusado também trabalhava em um site de notícias da cidade, mas um representante informou durante uma transmissão ao vivo, durante o sábado, que o acusado pediu para deixar as funções, alegando "questões pessoais".

