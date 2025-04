Réu por corrupção em Sidrolândia segue com tornozeleira, decide TJ

O desembargador José Ale Ahmad Netto, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), negou o pedido da defesa de Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa, ex-chefe do setor de licitações da Prefeitura de Sidrolândia, para retirar a tornozeleira eletrônica que ele usa desde 3 de maio de 2024.

Rossettini é investigado na Operação Tromper, que apura suposto esquema de manipulação de licitações e cobrança de propina no município. A defesa alegou entre outros pontos, constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que o Provimento nº 151/2017 do TJMS prevê limite de 180 dias para o monitoramento eletrônico.

Ao negar a liminar em habeas corpus, o desembargador afirmou que esse tipo de medida só deve ser concedido em casos evidentes de ilegalidade ou abuso de poder. Para ele, não há irregularidade na decisão que prorrogou o uso da tornozeleira, já que a medida se baseia em provas e indícios suficientes contra o acusado, além de servir para garantir a ordem pública.

Ainda segundo o magistrado, a imposição de medidas cautelares antes do fim do processo não fere o princípio da presunção de inocência. Ele destacou também que a denúncia já foi oferecida e que o juiz pode determinar outra forma de monitoramento se necessário.

Por fim, o desembargador solicitou que a autoridade responsável pela decisão preste informações adicionais, que poderão ajudar no julgamento do mérito do habeas corpus em momento oportuno.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também