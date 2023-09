Riedel anuncia cooperação para "reconstruir" Corumbá

O governador Eduardo Riedel explicou neste sábado (16) que deve ser decretado estado de calamidade em Corumbá, cidade atingida por uma forte tempestade e que causou destruição, acarretando também na morte de um menino, de 7 anos, após o teto da quadra de uma escola desabar na última terça-feira (12).

Enquanto participava da convenção do PSDB, Riedel afirmou que está firmando um convênio com o prefeito Marcelo Iunes para dar início a reconstrução da cidade, seja nas casas das famílias atingidas, a escola e lojas do comércio na 'Cidade Branca'.

"A gente já decretou estado de calamidade, a gente faz isso nessa semana e já disponibiliza recurso para prefeitura conduzir. A minha ida lá é muito mais para um gesto de solidariedade a família do Matheus. É uma coisa muito triste, não tem dimensão e nem recuperação, agora é só com o tempo, muita oração e força para superar esse momento, material a gente recupera", disse.

O chefe do executivo estadual afirmou que diversos órgãos estiveram empenhados para fazer a limpeza e também o levantamento de todos os estragos causados pela tempestade e acredita que a partir desta semana, será definido e feito o convênio para envio de recursos.

Segundo a Defesa Civil de Corumbá, pelo menos 280 casas foram atingidas de alguma forma, além de 11 mil pessoas, direta ou indiretamente, que sofreram com o desastre natural.

