Riedel autoriza obras de melhorias em 29,7 km da MS-276 na regiÃ£o de Dourados

O governador Eduardo Riedel autorizou melhorias em 29,7 quilômetros da estrada MS-276, entre a BR-163 (Vila São Pedro) e o limite dos municípios de Dourados e Fátima do Sul. Com investimento de R$ 63,9 milhões, a obra busca garantir mais segurança para os motoristas e eficiência no transporte de cargas e passageiros.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, ressaltou o impacto positivo desta obra para a economia regional. “Sabemos da importância dessa rodovia para Mato Grosso do Sul. Além de melhorar a segurança dos motoristas, essa obra representa desenvolvimento, conecta as cidades e facilita o dia a dia de quem utiliza a estrada”, afirmou.

Ele também destacou o papel estratégico da MS-276 na economia do Estado. “Essa rodovia é uma das principais vias de escoamento de grãos da região, sendo fundamental para o transporte da produção com destino ao Paraná e São Paulo. Com a restauração, garantimos um corredor logístico mais eficiente e seguro para os produtores e transportadores, fortalecendo ainda mais nosso desenvolvimento”, disse.

A restauração da MS-276 atende a uma antiga reivindicação dos moradores e produtores rurais da região, que há anos enfrentam dificuldades devido às más condições da pista.

Com prazo de execução de até 720 dias após a ordem de início dos serviços, a obra prevê a recuperação do pavimento, ampliação da capacidade da via e reforço na sinalização. O contrato segue as diretrizes da nova Lei de Licitações (Lei Federal 14.133/2021) e terá vigência até 120 dias após a conclusão dos trabalhos.

